Футбол
Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в УфеNews102.ru 05:41
Строительство нового футбольного стадиона обсуждается в Уфе довольно давно. Первым об этом говорил предшественник нынешнего главы региона Рустэм Хамитов — после завоевания путевки в Лигу Европы. Затем Радий Хабиров поддержал идею и поручил руковоству клуба подобрать площадку и подумать о проекте.
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Глава Башкортостана Хабиров запретил строительство футбольного стадиона в Уфе
Спорт БИЗНЕС Online04:12
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