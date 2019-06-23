Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в УфеNews102.ru 05:41

Строительство нового футбольного стадиона обсуждается в Уфе довольно давно. Первым об этом говорил предшественник нынешнего главы региона Рустэм Хамитов — после завоевания путевки в Лигу Европы. Затем Радий Хабиров поддержал идею и поручил руковоству клуба подобрать площадку и подумать о проекте.

Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе

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