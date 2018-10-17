Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»Metaratings вчера в 13:03
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался сделать фотографию со своим поклонником, так как он являлся болельщиком «Барселоны». Российский боец заставил юного фаната каталонского клуба произнести фразу «Hala Madrid», после чего согласился сделать совместный снимок.
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Хабиб заставил болельщика «Барселоны» произнести кричалку в поддержку «Реала»
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Видео с Хабибом, убедившим фаната «Барсы» сказать «Хала Мадрид!», стало вирусным
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