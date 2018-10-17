Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»Metaratings вчера в 13:03

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался сделать фотографию со своим поклонником, так как он являлся болельщиком «Барселоны». Российский боец заставил юного фаната каталонского клуба произнести фразу «Hala Madrid», после чего согласился сделать совместный снимок.

Политика В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля Официальный курс евро на вторник снизился на 59,16 копейки - до 72,1077 рубля, курс доллара уменьшился на 11,39 копейки - до 64,3187 рубля, следует из данных Банка России.

Общество Росгидромет назвал самые солнечные города Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".

Футбол Бен Йедер может перейти в «ПСЖ» Нападающий испанской "Севильи" Виссам Бен Йеддер может вернуться во Францию, сообщает "Советский спорт".

Общество В России появится новая маркировка продуктов Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Спорт Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.

Общество Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи "По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, в Казахстан его не перевозили.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика Главу Дагестана госпитализировали в Москве Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.

Политика Вице-премьер Италии призвал к диалогу между Западом и Россией Вице-премьер Италии, лидер правящей партии «Лига» Маттео Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией.

Происшествия В Казахстане шесть человек пострадали при взрыве газа Вследствие взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) на севере Казахстана, в Костанае, пострадали семь человек.

Политика В ПЦУ оценили анонсированный Филаретом собор Замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря прокомментировал анонсированный лидером неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом Денисенко поместный собор.

Общество Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Экономика Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".

Происшествия Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде Обновлено в 12:46 Суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова, переквалифицировав вменяемую ему статью о вымогательстве на "самоуправство".