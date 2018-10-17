Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»Metaratings вчера в 13:03

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался сделать фотографию со своим поклонником, так как он являлся болельщиком «Барселоны». Российский боец заставил юного фаната каталонского клуба произнести фразу «Hala Madrid», после чего согласился сделать совместный снимок.

Общество Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.

Происшествия Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе в Петербурге Водитель автомобиля Skoda двигался в сторону набережной реки Фонтанки, в то время, как школьник переходил дорогу на пешеходном переходе.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Политика Индия начала торговую войну с США Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.

Финансы Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.

Армия и оружие Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.

Общество В Зеленограде проходит митинг против строительства мусорного полигона Рядом же активисты собирают подписи против строительства мусорного полигона.

Футбол Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу.

Единоборства Уайт: «Фергюсон может быть следующим для Нурмагомедова» Глава UFС Дэна Уайт не исключил, что американский боец ММА Тони Фергюсон может получить право на титульный бой.

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Происшествия С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.

Гаджеты Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10 Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.

Экономика Детскому питанию меняют таможенный режим Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.

Происшествия Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.

Общество «Вы кто вообще такие?»: Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077 Если поначалу всё, что CD Projekt RED рассказывала и показывала о Cyberpunk 2077, принималось с восторгом, то не так давно, когда разработка приблизилась к финалу, начала распространяться критика отдельных аспектов игры.