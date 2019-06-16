Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»Metaratings 13:03
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался сделать фотографию со своим поклонником, так как он являлся болельщиком «Барселоны». Российский боец заставил юного фаната каталонского клуба произнести фразу «Hala Madrid», после чего согласился сделать совместный снимок.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Вашингтон
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