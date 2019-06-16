Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»Metaratings 13:03

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался сделать фотографию со своим поклонником, так как он являлся болельщиком «Барселоны». Российский боец заставил юного фаната каталонского клуба произнести фразу «Hala Madrid», после чего согласился сделать совместный снимок.

Происшествия В Шереметьево сел самолет с разгерметизированным салоном Самолет Милан — Москва, экипаж которого сообщил диспетчеру о возникших в воздухе неполадках, благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Израиль назвал в честь Трампа будущее поселение на Голанах В конце апреля Нетаньяху заявил о намерении назвать один из населённых пунктов Голанских высот в честь Трампа, признавшего регион израильской территорией.

Шоу-бизнес Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре» 30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».

Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве 17 июня По прогнозам синоптиков, в столице в понедельник, 17 июня, ожидается потепление до +26 °С. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Общество В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Экономика Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.

Футбол Пирес посоветовал Погба остаться в «Манчестер Юнайтед» Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что полузащитнику Полю Погба стоит остаться в «Манчестер Юнайтед».

Общество Гороскоп на 17 июня: Не наломайте дров! Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.

Здоровье Зачем нужно объединение больниц. Активисты обсудили наиболее острые вопросы с властями и главврачами Как рассказал член регионального штаба ОНФ Иван Демидов, в ярославских вузах было проведено анкетирование по оценке работы поликлиники №1 Центральной городской больницы Ярославля, где для студентов созданы отдельные врачебные участки.

Автоспорт Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».

Политика Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.

Политика Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2» Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.

ЖКХ Названа главная опасность квартир-студий Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.

Общество Россия получит тосканские вливания Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.

Здоровье Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.

Политика NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.

Хоккей Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.

Общество «Ленивых» малоимущих могут лишить государственных пособий в России В России региональные чиновники предложили лишить государственных пособий граждан, имеющих огород или свободную жилплощадь.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Здоровье Взрослых и детей в ногликской поликлинике отправили в одну регистратуру В поликлинике объединили детскую и взрослую регистратуры в одну - единую, которая расположилась на территории детского отделения.