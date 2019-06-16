Футбол

Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»Газета.Ru 12:15

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт". В социальной сети появилось видео, на котором юный фанат "Барселоны" попросил Нурмагомедова о совместном фото.
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Юный болельщик «предал» «Барселону» ради фото с Нурмагомедовым

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Хабиб заставил болельщика «Барселоны» произнести кричалку в поддержку «Реала»

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Болельщик «Барселоны» ради фото с Нурмагомедовым исполнил кричалку «Реала»

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В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
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«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

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Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
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Гончаренко рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда будет проводить по две тренировки в день на своей базе до вылета в Австрию.
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