Футбол
Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»Газета.Ru 12:15
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт". В социальной сети появилось видео, на котором юный фанат "Барселоны" попросил Нурмагомедова о совместном фото.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Армия и оружие
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Общество
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернется к королевским традициям из-за крещения сына
Меган Маркл пообещала вернуться к королевским традициям из-за предстоящего крещения сына Арчи.
Обновлено в 10:12
Политика
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400
Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства.
Обновлено в 12:04
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Футбол
Гончаренко рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда будет проводить по две тренировки в день на своей базе до вылета в Австрию.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Москве
Неизвестный мужчина попытался ворваться с ножом в бар в Пятницком переулке в центре Москвы, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи поразила интернет-пользователей своей красотой.
Обновлено в 08:23
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Футбол
Барриос избежал серьезного повреждения и сможет сыграть с Катаром
Как сообщает El Tiempo, Барриос сможет сыграть в следующем матче турнира.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Политика
Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
Обновлено вчера в 01:58