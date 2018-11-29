Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»
Sport24.ru
17:16

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Sport24.ru17:16

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Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» - «Ливерпуль»

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