Общество
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенностьГазета.Ru 01:24
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал за откровенность проведенный в Дагестане спектакль "Охота на мужчин", передает РИА "Новости".
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Дагестан - это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилРидус вчера в 16:44
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Хабиб Нурмагомедов осудил спектакль со сценами откровенного характера
Махачкалинские известиявчера в 11:53
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