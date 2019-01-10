Футбол

Хабиб Нурмагомедов призвал игрока «Спартака» не прыгать на людей
Газета.Ru
08:36

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к полузащитнику московского "Спартака" Аязу Гулиеву, которого в столичной команде приветствовали под крики "Давай, Хабиб!", передает "Советский спорт".
Газета.Ru08:36
Хабиб Нурмагомедов
Аяз, смотри не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай — за сеткой, за стадионом.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилРИА Новости 09:08

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Хабиб Нурмагомедов призвал игрока «Спартака» не прыгать на людей

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Нурмагомедов — футболисту «Спартака»: тебя назвали Хабибом, на людей не прыгай

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Аяз Гулиев
Российский футболист
российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
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