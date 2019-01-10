Аяз, смотри не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай — за сеткой, за стадионом.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к полузащитнику московского "Спартака" Аязу Гулиеву, которого в столичной команде приветствовали под крики "Давай, Хабиб!", передает "Советский спорт".

Хабиб Нурмагомедов призвал игрока «Спартака» не прыгать на людей

Спорт Спорт Логинов выиграл спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

Происшествия Происшествия В Москве похищен предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.

Космос Космос Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Политика Политика Макрон не поедет на форум в Давосе Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика, пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Происшествия Происшествия В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Общество Общество Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

Политика Политика Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.

Спорт Спорт Мосгорсуд отклонил жалобу ОКР по делу Зубкова Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) решение об отказе признать на территории России действие вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, передает ТАСС.

Политика Политика Главы МИД РФ и Японии обсудят тему мирного договора в середине января Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече в Сингапуре, которая состоялась 14 ноября 2018 года, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились вернуться к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами на основе советско-японской декларации 1956 года.

Гаджеты Гаджеты Apple в 2019 году представит три новые модели iPhone Apple в 2019 году представит три новые модели iPhone, одна из них будет оснащена тройной основной камерой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

Общество Общество Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.

Экономика Экономика The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.

Политика Политика Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.

Космос Космос Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.

Армия и оружие Армия и оружие США намерены отправить военные корабли в Арктику Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.

Политика Политика Шарий решил подать в суд на Порошенко Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.

Происшествия Происшествия Московскую школу эвакуировали из-за пожара На западе Москвы из-за сильного задымления эвакуировали всех сотрудников и учеников школы №1329, расположенной на улице Академика Анохина.

Транспорт Транспорт ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.

Политика Политика Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".

Политика Политика Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT «Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.

Политика Политика Меркель предостерегла Европу от катастрофы Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику национализма и набирающие в Европе националистические движения, которые в очередной раз могут привести к катастрофе.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.

Общество Общество На улицах Москвы в 2019 году появится система распознавания лиц

Финансы Финансы Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году Отмечается, что Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).

Политика Политика В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».

Общество Общество В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав с предложением запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам.