Футбол

Хабиб Нурмагомедов пригласил президента «ПСЖ» в Дагестан
Газета.Ru
04:56

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом "Пари Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелаифи, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru04:56

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Нурмагомедов пригласил президента ПСЖ в гости

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Нурмагомедов пригласил владельца ПСЖ в Дагестан

RT на русском05:52

Хабиб пригласил президента ПСЖ в Дагестан

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Хабиб поблагодарил владельца «ПСЖ» за приглашение на матч с «Ливерпулем» и ждет его в Дагестане

Спорт-Экспресс05:11

Хабиб Нурмагомедов пригласил президента «ПСЖ» в Дагестан

Газета.Ru04:56

Хабиб Нурмагомедов пригласил президента «ПСЖ» посетить Дагестан

Sport24.ru04:45
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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