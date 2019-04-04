Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления женыЛезги газет вчера в 17:08
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
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Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилГоворит Москва вчера в 15:53
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Нурмагомедов – Макгрегору: Ты – насильник, правосудие доберется до тебя (фото)
Советский спортвчера в 13:27
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Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приравнял Адольфа Гитлера, Исосифа Сталина и ИГ (ИГ, ИГИЛ - террористическая экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ - прим. ред.). Как информирует РИА Новости, с такой речью он выступил в США, где празднуется 70-летию юбилея НАТО.
Обновлено в 01:26
Политика
Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой
Причиной авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, стала внезапная потеря бизнес-джетом скорости при заходе на посадку.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Нетаньяху хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Встреча лидеров России и Израиля пройдет 4 апреля в Москве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ситуацию в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.
Обновлено в 02:17
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе отправили из Монголии в Россию.
Обновлено в 00:32
Политика
Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкирии
Собеседник, близкий к администрации главы республики, подтвердил, что кадровое решение принято.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
АФК «Система» продала акции МТС на 2,33 млрд рублей
Дочерняя компания АФК «Система» — Sistema Finance S.A — продала 8,9 млн обыкновенных акций МТС дочерней структуре мобильного оператора, ООО «Бастион», в рамках программы выкупа акций МТС, сообщила АФК «Система».
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства
Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона
Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.
Обновлено вчера в 08:00
Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и поднялся на первое место АПЛ
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Пушков указал Польше на её место в мире
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Космос
Зонд «Хаябуса-2» начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, приступил в четверг к подготовительной части операции по созданию искусственного кратера на поверхности этого космического тела.
Обновлено в 01:46
Политика
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.
Обновлено в 01:20
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37