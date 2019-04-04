Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления женыЛезги газет вчера в 17:08

Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
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Хабиб Нурмагомедов
Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилГоворит Москва вчера в 15:53

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Хабиб ответил на новое оскорбление Конора

Газета.Ruвчера в 21:46

«Ты насильник и лицемер». Хабиб жестко ответил Конору

Спорт-Экспрессвчера в 13:32

Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о своей жене

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Чемпионатвчера в 13:51

Хабиб – Конору: «Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности, ты ошибаешься»

Sports.ruвчера в 18:36

Хабиб Нурмагомедов: «Конор, ты насильник. Лицемер, который не несет ответственности за свои действия»

Матч ТВвчера в 13:31

Нурмагомедов – Макгрегору: Ты – насильник, правосудие доберется до тебя (фото)

Советский спортвчера в 13:27
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Обновлено в 00:22
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента

Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приравнял Адольфа Гитлера, Исосифа Сталина и ИГ (ИГ, ИГИЛ - террористическая экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ - прим. ред.). Как информирует РИА Новости, с такой речью он выступил в США, где празднуется 70-летию юбилея НАТО.
Обновлено в 01:26
Политика

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Театры

Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета

Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Причиной авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, стала внезапная потеря бизнес-джетом скорости при заходе на посадку.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Нетаньяху хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Встреча лидеров России и Израиля пройдет 4 апреля в Москве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ситуацию в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.
Обновлено в 02:17
Кино

Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе отправили из Монголии в Россию.
Обновлено в 00:32
Политика

Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкирии

Собеседник, близкий к администрации главы республики, подтвердил, что кадровое решение принято.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика

АФК «Система» продала акции МТС на 2,33 млрд рублей

Дочерняя компания АФК «Система» — Sistema Finance S.A — продала 8,9 млн обыкновенных акций МТС дочерней структуре мобильного оператора, ООО «Бастион», в рамках программы выкупа акций МТС, сообщила АФК «Система».
Обновлено вчера в 13:20
Экономика

Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства

Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика

Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.
Обновлено вчера в 08:00
Транспорт

Текслер заявил об увеличении финансирования строительства дорог

Обновлено в 02:14
Транспорт

Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно

Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и поднялся на первое место АПЛ

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Пушков указал Польше на её место в мире

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Футбол

«Валенсия» одержала победу над «Реалом»

«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Космос

Зонд «Хаябуса-2» начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, приступил в четверг к подготовительной части операции по созданию искусственного кратера на поверхности этого космического тела.
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Политика

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.
Обновлено в 01:20
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. В октябре 2018 года занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. В январе 2019 года - третью.
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Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой «UFC» в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе.
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