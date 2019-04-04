Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления женыЛезги газет вчера в 17:08

Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.

Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.

Политика ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.

Армия и оружие Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приравнял Адольфа Гитлера, Исосифа Сталина и ИГ (ИГ, ИГИЛ - террористическая экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ - прим. ред.). Как информирует РИА Новости, с такой речью он выступил в США, где празднуется 70-летию юбилея НАТО.

Политика Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».

Театры Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.

Политика Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.

Происшествия Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой Причиной авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, стала внезапная потеря бизнес-джетом скорости при заходе на посадку.

Происшествия Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".

Политика Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО «Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.

Единоборства Конор Макгрегор передумал уходить Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Политика Нетаньяху хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии Встреча лидеров России и Израиля пройдет 4 апреля в Москве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ситуацию в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

Кино Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело российского актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе отправили из Монголии в Россию.

Политика Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития Башкирии Собеседник, близкий к администрации главы республики, подтвердил, что кадровое решение принято.

Экономика АФК «Система» продала акции МТС на 2,33 млрд рублей Дочерняя компания АФК «Система» — Sistema Finance S.A — продала 8,9 млн обыкновенных акций МТС дочерней структуре мобильного оператора, ООО «Бастион», в рамках программы выкупа акций МТС, сообщила АФК «Система».

Экономика Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.

Экономика Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.

Транспорт Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.

Происшествия СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.

Политика Пушков указал Польше на её место в мире Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.

Футбол «Валенсия» одержала победу над «Реалом» «Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.

Происшествия Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.

Космос Зонд «Хаябуса-2» начал снижение перед созданием кратера на астероиде Рюгу Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, приступил в четверг к подготовительной части операции по созданию искусственного кратера на поверхности этого космического тела.

Политика В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.