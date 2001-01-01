Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления женыЛезги газет вчера в 17:08
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
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Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилГоворит Москва вчера в 15:53
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Нурмагомедов – Макгрегору: Ты – насильник, правосудие доберется до тебя (фото)
Советский спортвчера в 13:27
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Украинская телекомпания назвала дебаты на стадионе незаконными
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) назвала дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, предложенные кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, незаконными.
Обновлено вчера в 20:55
Авто
Клон новой Chevrolet Captiva выйдет в продажу летом
Новый кроссовер MG Hector, мультимедийную составляющую которого представили накануне в Индии, поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Украинский радикал призвал «агентов сатаны» голосовать за Порошенко
Всех "агентов сатаны", отдавших свой голос за шоумена Владимира Зеленского, следует любым способом заставить проголосовать за идущего на второй срок Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет
Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин
Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено вчера в 13:24
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Здоровье
Росстат: врачей не посещает треть россиян
Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над северными морями
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 14:31
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
В известной гимназии на Ямале детей отправляют к врачам из-за учителя, больного туберкулезом
«Зимой этого года выяснилось, что он болен туберкулёзом, и теперь всем учащимся школы нужно пройти срочное внеплановое обследование в тубдиспансере», — сообщил источник.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных
Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Правительство подготовило законопроект о здоровом питании
Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено вчера в 05:01