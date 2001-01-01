Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление женыРБК 14:52

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем. К своей записи в твиттере ирландец прикрепил фотографию со свадьбы россиянина. На фото была показана жена действующего чемпиона UFC в традиционном мусульманском наряде.
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Хабиб Нурмагомедов
Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилГоворит Москва 15:53

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Нурмагомедов — Макгрегору: ты насильник и лицемер

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«Ты насильник и лицемер». Хабиб жестко ответил Конору

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Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако

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