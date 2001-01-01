Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление женыРБК 14:52

Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем. К своей записи в твиттере ирландец прикрепил фотографию со свадьбы россиянина. На фото была показана жена действующего чемпиона UFC в традиционном мусульманском наряде.

Политика Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

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Авто Путин откроет завод Mercedes-Benz Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Наука Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако Археологи из США обнаружили на дне озера Титикака древние артефакты и объекты религиозного назначения, принадлежащие культуре Тиуанако.

Футбол Борис Горовой: VAR России необходим В российском футболе совсем скоро произойдет историческое событие — впервые будет использована система видеопомощи арбитрам — VAR.

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