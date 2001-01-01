Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление женыТелеканал 360° вчера в 17:12

Конфликт между российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором продолжается. В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
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Хабиб Нурмагомедов
Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилГоворит Москва вчера в 15:53

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