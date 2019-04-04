Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление женыГазета.Ru 17:41

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
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Хабиб Нурмагомедов
Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несёт ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Ещё увидишь.
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