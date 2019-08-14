Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался об игре нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту", передает РИА "Новости".

Хабиб Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче с «Порту»

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