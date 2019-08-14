Футбол
Хабиб Нурмагомедов оценил игру Сулейманова в матче с «Порту»Газета.Ru 13:24
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался об игре нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту", передает РИА "Новости".
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Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.
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Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
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Финансы
Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:16
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В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
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Обновлено вчера в 15:30
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
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Обновлено в 07:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
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Обновлено в 02:50
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Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
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Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
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Гаджеты
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