Футбол

Хабиб, Мик Джаггер и Ди Каприо увидели поражение «Ливерпуля» от ПСЖ
Life.ru
вчера в 17:21

Главная афиша лигочемпионского вечера привлекла на парижский стадион многих звёзд. За игрой ПСЖ и "Ливерпуля" приехали понаблюдать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо и легендарный вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер.
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