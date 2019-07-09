Футбол

Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»Чемпионат вчера в 12:55

Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды. Напомним, именно в клубе из Сан-Себастьяна Алонсо начинал профессиональную карьеру.
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Хаби Алонсо: «Прекрасное чувство — быть дома»

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Хаби Алонсо: «Прекрасное чувство — быть дома»

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Хаби Алонсо представлен в качестве тренера «Реал Сосьедад»

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Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

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В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
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Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
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Началась работа над четвертым сезоном «Очень странных дел»

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Футбол

Классон перенёс операцию на колене

Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший травму колена, перенес операцию, рапортует пресс-служба клуба Ранее сообщалось, что футболист повредил крестообразные связки в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Испании (0:3).
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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
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На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге презентовали макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
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Хаби Алонсо
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер. Участник трех чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы. С 29 августа 2018 года - тренер юниорской команды до 14 лет клуба «Реал Мадрид».
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