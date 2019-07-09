Футбол
Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»Чемпионат вчера в 12:55
Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды. Напомним, именно в клубе из Сан-Себастьяна Алонсо начинал профессиональную карьеру.
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Sports.ruвчера в 13:03
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