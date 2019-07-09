Футбол

Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»Чемпионат вчера в 12:55

Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды. Напомним, именно в клубе из Сан-Себастьяна Алонсо начинал профессиональную карьеру.
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Хаби Алонсо
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер. Участник трех чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы. С 29 августа 2018 года - тренер юниорской команды до 14 лет клуба «Реал Мадрид».
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