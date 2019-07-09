Футбол
Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»Чемпионат вчера в 12:55
Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды. Напомним, именно в клубе из Сан-Себастьяна Алонсо начинал профессиональную карьеру.
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Офис двукратного чемпиона мира и «Дакара» изнутри: сотни кубков в пяти шкафах!
Sports.ruвчера в 13:03
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«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
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В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 11:43
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Путин выступил против санкций в отношении Грузии
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
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Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
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Происшествия
В Ульяновске горит здание правительства
Очаг локализован в 22.03, повреждена кровля на площади 20 кв. м. - Сегодня в 21.35 сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона, - написал в соцсетях Гончарук.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
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Политика
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
Эксперты прогнозируют дефолт США в сентябре
Эксперты считают, что США могут столкнуться с неизбежным дефолтом, который ждет их уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых преступлений.
Обновлено 08 июля в 22:28
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Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Почему турки женятся на русских и как они уживаются: неформальный разговор с гостями «Иннопрома»
Турецкие стенды на «Иннопроме» занимают не так много места — примерно треть павильона № 1. И на этих стендах вовсе не привычный нам текстиль или сладости, в основном — металлообработка, станкостроение и прочая продукция, интересная бизнесу, но вряд ли — простому посетителю.
Обновлено в 01:04
Общество
Новый международный аэропорт в Пекине откроется в сентябре
Новый международный аэропорт «Дасин» в Пекине планируют открыть 30 сентября 2019 года — накануне 70-летия образования КНР.
Обновлено в 01:35
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Власти США обсуждают продление лицензии Chevron на работу в Венесуэле
Власти США обсуждают возможность продления лицензии американской нефтегазовой компании Chevron на ведение деятельности на территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко трогательно поздравили дочь с первым днем рождения
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил младшую дочь с первым днем рождения Напомним, Милана появилась на свет 10 июля прошлого года.
Обновлено вчера в 23:01
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено 08 июля в 16:25
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о своем состоянии после смерти отца
Отечественный певец Николай Басков рассказал о своем состоянии после недавней смерти отца.
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Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
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Здоровье
В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей
При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила, следует немедленно идти к врачу.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в разговоре с «Российской газетой» рассказал о погодных аномалиях на территории страны в августе.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ РФ предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов, в том числе морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчика концепции, Павел Филиппов.
Обновлено в 02:03
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение совершенно новой модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю особый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедийную систему, что сделает ее «лидером в своём классе».
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