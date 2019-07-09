Футбол
Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»Чемпионат 12:55
Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды. Напомним, именно в клубе из Сан-Себастьяна Алонсо начинал профессиональную карьеру.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
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Наука
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Шведские археологи нашли два погребальных корабля викингов в деревне Гамла Уппсала.
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Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре
Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК.
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Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Московский ЦСКА нанес разгромное поражение казанскому "Рубину" в контрольном матче.
Обновлено в 11:01
Хоккей
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Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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Политика
Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
В провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии при срабатывании мины погибли дети. Инцидент произошел в деревне Даблан.
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Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
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Происшествия
На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита
Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.
Обновлено в 18:41
Политика
МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT
Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 10:36
Политика
Джонсон не исключил приостановки работы парламента ради Brexit
Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС.
Обновлено в 18:26
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами являются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета.
Обновлено в 20:18
Здоровье
В Рязани нейрохирурги провели сложную операцию на мозге
Повреждённая артерия находится в сложнейшем для хирургического доступа отделе головного мозга: он имеет ограниченное пространство и содержит жизненно важные структуры, такие как ствол мозга и черепно-мозговые нервы.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Трамп может наложить вето на обсуждаемый проект бюджета Пентагона на $733 млрд
Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на $733 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят.
Обновлено в 20:58
Происшествия
На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти
В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша может арендовать Дзюбу
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Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский назвал вопросы, которые хочет обсудить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые хотел обсудить с главой РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда
Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни — это один из самых высоких показателей среди европейских стран, говорится в исследовании Высшей школы экономики.
Обновлено в 19:16
Авто
Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03