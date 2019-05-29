Футбол
Хаби Алонсо покинет «Реал», чтобы возглавить «Реал Сосьедад»Вести.Ru вчера в 22:33
Испанский специалист может возглавить "Реал Сосьедад". Алонсо принял решение покинуть детскую команду "Реала" возрастной категории до 13 лет, которую привел к первому месту в чемпионате. "Горжусь тем, что тренировал этих чемпионов", — написал в своем личном Instagram специалист.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Политика
Экс-министр экономики Украины заявил о «катастрофе» в случае дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
«Черная программа»: США готовят новые ядерные ракеты для В-21
Американские военные обозреватели отметили существенный прогресс в так называемой "черной программе", в рамках которой США создают новый бомбардировщик В-21.
Обновлено вчера в 11:21
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли
Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Транспорт
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Общество
Минтранс намерен ввести обязательную регистрацию дронов
Отмечается, что ведомство намерено обязать россиян регистрировать все БПЛА весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11%, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Обновлено в 02:18
Экономика
Силуанов дал прогноз по росту ВВП России
Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ
Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 01:59
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Политика
В Японии члены ультраправых организаций провели акцию к визиту Лаврова
Акция представителей ультраправых организаций, которые требуют возврата Японии "северных территорий", проходит в центре Токио, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Авто
Кроссоверы Lexus RX и RXL пережили рестайлинг
Хотя обновления для Lexus RX могут показаться относительно скучными, бренд, безусловно, стремится обезопасить себя со своим бестселлером.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
Обновлено в 02:20
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44