Футбол

Хаби Алонсо покинет «Реал», чтобы возглавить «Реал Сосьедад»Вести.Ru вчера в 22:33

Испанский специалист может возглавить "Реал Сосьедад". Алонсо принял решение покинуть детскую команду "Реала" возрастной категории до 13 лет, которую привел к первому месту в чемпионате. "Горжусь тем, что тренировал этих чемпионов", — написал в своем личном Instagram специалист.
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Хаби Алонсо покинет «Реал» U14 и начнёт тренировать в родном «Реале Сосьедад»

Чемпионат02:44

Хаби Алонсо покинет «Реал», чтобы возглавить «Реал Сосьедад»

Вести.Ruвчера в 22:33

Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспрессвчера в 19:55

Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»

Sport24.ruвчера в 20:28

СМИ: чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавит «Реал Сосьедад»

ТАССвчера в 18:03

Хаби Алонсо станет тренером «Реала Сосьедад»

Газета.Ruвчера в 14:29
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Испанский футболист, полузащитник, тренер. Участник трех чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы. С 29 августа 2018 года - тренер юниорской команды до 14 лет клуба «Реал Мадрид».
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Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
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