Футбол
Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»Спорт-Экспресс 19:55
Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо станет главным тренером "Реал Сосьедад", утверждает Football Espana. В данный момент 37-летний испанец работает с детской командой "Реала" . Под его руководством 13-летний игрок мадридцев заняли первое место.
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