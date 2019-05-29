Футбол

Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»Спорт-Экспресс вчера в 19:55

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо станет главным тренером "Реал Сосьедад", утверждает Football Espana. В данный момент 37-летний испанец работает с детской командой "Реала" . Под его руководством 13-летний игрок мадридцев заняли первое место.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хаби Алонсо станет тренером в системе «Реала Сосьедад»

Советский спорт03:52

Хаби Алонсо покинет «Реал» U14 и начнёт тренировать в родном «Реале Сосьедад»

Чемпионат02:44

СМИ: чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавит «Реал Сосьедад»

ТАССвчера в 18:03

Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»

Sport24.ruвчера в 20:28

Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспрессвчера в 19:55

Хаби Алонсо покинет «Реал», чтобы возглавить «Реал Сосьедад»

Вести.Ruвчера в 22:33

Хаби Алонсо станет тренером «Реала Сосьедад»

Газета.Ruвчера в 14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ

Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.
Обновлено в 05:29
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Общество

В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет

В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
Происшествия

У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 05:17
Здоровье

Минздрав предложил держать россиян под алкоконтролем

Чиновники хотят учитывать количество нелегальных напитков, которые попали в употребление граждан во время их отпусков, а также сколько они выпивают в отпуске за рубежом.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено в 04:41
Политика

Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара Су-34

В сети появилось видео ракетного удара бомбардировщиков Су-34 на учениях в Кургангской области.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Су-57 получит противокорабельную ракету

Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей

Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах

Обновлено в 00:45
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Кино

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Обновлено в 03:18
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Политика

Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России

Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию и при этом никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Футбол

«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Обновлено в 03:57
Спорт

Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Футбол

Лучано Спаллетти покинул «Интер»

Обновлено в 05:21
Хоккей

Защитник Хиетанен продлил контракт с московским клубом КХЛ «Динамо»

Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Происшествия

Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хаби Алонсо
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер. Участник трех чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы. С 29 августа 2018 года - тренер юниорской команды до 14 лет клуба «Реал Мадрид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное