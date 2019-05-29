Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»Спорт-Экспресс вчера в 19:55

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо станет главным тренером "Реал Сосьедад", утверждает Football Espana. В данный момент 37-летний испанец работает с детской командой "Реала" . Под его руководством 13-летний игрок мадридцев заняли первое место.

Религия Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Происшествия Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Политика Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Происшествия Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.

Транспорт Билеты в плацкарт подорожали в два раза Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.

Транспорт Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Политика Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Происшествия Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

Экономика В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кино В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.

Энергетика На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.

Интернет Wired Magazine (США): как именно за вами следит Гугл, — и как этого избежать (Wired Magazine) Вы наверняка в курсе, что компания «Гугл» хранит данные о ваших действиях на ее устройствах, приложениях и сервисах, но, вероятно, и представить себе не можете масштабы этого отслеживания: мест, где вы бываете, ваших покупок и многого другого.

Политика УПЦ окончательно объявлена вне закона Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.

Экономика Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Общество Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.