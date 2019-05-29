Футбол

Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»Спорт-Экспресс вчера в 19:55

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо станет главным тренером "Реал Сосьедад", утверждает Football Espana. В данный момент 37-летний испанец работает с детской командой "Реала" . Под его руководством 13-летний игрок мадридцев заняли первое место.
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Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспрессвчера в 19:55

Хаби Алонсо покинет «Реал» U14 и начнёт тренировать в родном «Реале Сосьедад»

Чемпионат02:44

Хаби Алонсо покинет «Реал», чтобы возглавить «Реал Сосьедад»

Вести.Ruвчера в 22:33

Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»

Sport24.ruвчера в 20:28

Хаби Алонсо станет тренером в системе «Реала Сосьедад»

Советский спорт03:52

СМИ: чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавит «Реал Сосьедад»

ТАССвчера в 18:03

Хаби Алонсо станет тренером «Реала Сосьедад»

Газета.Ruвчера в 14:29
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Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Обновлено в 03:31
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Гаджеты

Потолок становится выше: приняты спецификации PCI Express 5.0

Обновлено в 01:47
Транспорт

Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку

Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:34
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Волкову вынесли приговор

В четверг, 30 мая, суд вынес приговор экс-депутату горсовета Аркадию Волкову.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Происшествия

«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет

В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 03:30
Кино

В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа

В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
Энергетика

На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин

Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.
Обновлено в 01:53
Интернет

Wired Magazine (США): как именно за вами следит Гугл, — и как этого избежать (Wired Magazine)

Вы наверняка в курсе, что компания «Гугл» хранит данные о ваших действиях на ее устройствах, приложениях и сервисах, но, вероятно, и представить себе не можете масштабы этого отслеживания: мест, где вы бываете, ваших покупок и многого другого.
Обновлено в 03:46
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Экономика

Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету на 2019 год

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим

Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
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Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

Обновлено в 03:07
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Хаби Алонсо
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер. Участник трех чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы. С 29 августа 2018 года - тренер юниорской команды до 14 лет клуба «Реал Мадрид».
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Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
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