Происшествия

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»Коммерсантъ 14:57

На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Хабенский в ходе открытия «Кинотавра» поддержал Голунова

RT на русском15:06

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

Коммерсантъ14:57

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

РИА Новости14:46

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

РБК13:57

Константин Хабенский: «Неудобного журналиста закрывают за то, что он пишет правду»

Ведомости13:20

Константин Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в защиту Ивана Голунова

Эхо Москвы14:00

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

Говорит Москва13:39
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Экономика

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 19:19
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Финансы

Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО

Обновлено в 18:16
Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 19:12
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой

В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено в 17:09
Культура

Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено

«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 17:24
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:30
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Обновлено в 08:07
Общество

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Общество

Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов

Обновлено в 09:13
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

У сахалинцев осталось меньше месяца, чтобы купить онлайн-кассы в «Новых технологиях» и получить налоговый вычет

Меньше чем через месяц онлайн-кассы понадобятся практически всем, кто занимается розничной торговлей и оказывает услуги.
Обновлено в 17:58
Автоспорт

Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады»

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Обновлено в 17:54
Происшествия

American Airlines продлила отмену полетов Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX с 19 августа по 3 сентября.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено 07 июня в 10:15
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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