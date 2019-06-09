Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»Коммерсантъ 14:57

На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

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