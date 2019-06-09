Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку ГолуноваГазета.Ru вчера в 13:24

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Присутствующие в зале встретили слова актера аплодисментами. "Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду", - сказал Хабенский.

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

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