Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку ГолуноваГазета.Ru 13:24
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Присутствующие в зале встретили слова актера аплодисментами. "Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду", - сказал Хабенский.
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