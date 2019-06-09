Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку ГолуноваГазета.Ru 13:24

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Присутствующие в зале встретили слова актера аплодисментами. "Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду", - сказал Хабенский.
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Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

Говорит Москва13:39

Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова

РИА Новости14:46

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

РБК13:57

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Газета.Ru13:24

Константин Хабенский: «Неудобного журналиста закрывают за то, что они пишут правду»

Ведомости13:20

Константин Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в защиту Ивана Голунова

Эхо Москвы14:00

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

Коммерсантъ14:57
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