Экономика
Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 годуТАСС 04:52
Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.
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На Красноярском экономическом форуме подписано соглашение о создании авиахаба
Деловой квартал (Красноярск)05:08
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Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
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Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
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