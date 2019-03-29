Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 годуТАСС вчера в 04:52

Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

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