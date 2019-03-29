Общество
Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 годуРБК 05:04
«Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, при этом уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении перевозчика.
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