Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 годуРБК 05:04

«Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, при этом уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении перевозчика.

Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году

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