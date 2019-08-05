Футбол
ХИК не смог обыграть «Ригу» в Лиге ЕвропыМатч ТВ вчера в 13:54
|7′
Тим Вярюнен
Армандс Петерсонс
|44′
Рожер Жунио
|45′
|48′
Вильям Парра
|54′
Рику Риски
|58′
Рафинья
Хенри Тойвомаки
Роман Дубелко
Камиль Билиньски
|61′
|66′
Эванс Менса
Петтери Форселл
Рожер Жунио
Алексей Вишняков
|74′
Томислав Шарич
Вячеслав Шарпар
|76′
Камиль Билиньски
|81′
|88′
Тим Вярюнен
Эрфан Зенели
Рига
Расстановка 4‑3‑3
12
Озолс
9
Петерсонс
26
Панич
15
Валерьянос
19
Билиньски
10
Вишняков
11
Шарпар
7
Бризола
17
Федоров
31
Стуглис
39
Пренга
88
Рудаков
17
Альхо
32
Обилор
5
О'Шонесси
3
Тойвомаки
15
Парра
14
Дальстрём
22
Кайринен
21
Форселл
80
Зенели
9
Риски
ХИК
Расстановка 4‑2‑1‑3
ХИК сыграл вничью с «Ригой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1. В начале первого тайма нападающий Тим Вяйрюнен вывел свою команду вперед. За несколько минут до конца игры Камиль Билиньский установил окончательный счет.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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