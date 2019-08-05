Футбол

ХИК не смог обыграть «Ригу» в Лиге ЕвропыМатч ТВ вчера в 13:54

Рига — ХИК
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Даугава»
7′
Тим Вярюнен
Армандс Петерсонс
44′
Рожер Жунио
45′
48′
Вильям Парра
54′
Рику Риски
58′
Рафинья
Хенри Тойвомаки
Роман Дубелко
Камиль Билиньски
61′
66′
Эванс Менса
Петтери Форселл
Рожер Жунио
Алексей Вишняков
74′
Томислав Шарич
Вячеслав Шарпар
76′
Камиль Билиньски
81′
88′
Тим Вярюнен
Эрфан Зенели
2 фото
ХИК сыграл вничью с «Ригой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1. В начале первого тайма нападающий Тим Вяйрюнен вывел свою команду вперед. За несколько минут до конца игры Камиль Билиньский установил окончательный счет.
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