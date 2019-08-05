ХИК сыграл вничью с «Ригой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1. В начале первого тайма нападающий Тим Вяйрюнен вывел свою команду вперед. За несколько минут до конца игры Камиль Билиньский установил окончательный счет.

ХИК не смог обыграть «Ригу» в Лиге Европы

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