Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщает о продолжающихся провокациях на государственной границе Южной Осетии с Грузией. Об этом сообщает 27 августа ИА Рес.

КГБ Южной Осетии вновь заявляет о провокациях Грузии на госгранице

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