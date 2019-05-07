Политика
КГБ Белоруссии задержал трёх граждан РоссииREGNUM вчера в 15:36
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трёх граждан Российской Федерации по подозрению в даче взятки. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба российского посольства в Минске, которое было оповещено о задержании граждан РФ.
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Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Кино
Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»
Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено вчера в 21:15
Кино
Тор обматерил Капитана Америку в видео со съемок «Мстителей»
Сыгравший Капитана Америку в франшизе «Мстители» актер Крис Эванс представил видео, снятое в процессе съемок блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Жорин: Кокорина и Мамаева отпустят прямо из зала суда
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Наука
Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения
Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Уральские военные исполнят мечту больного ребенка на репетиции парада
Неизлечимо больной мальчик Максим рассказал о своей заветной мечте командующему войсками ЦВО На генеральной репетиции парада Победы на боевом танке прокатят неизлечимо больного мальчика Максима.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Брэд Питт посмеялся над слухами о воссоединении с Дженнифер Энистон
Папарацци удалось подловить звезду фильма "Однажды в Голливуде" и задать вопрос о том, собирается ли тот вернуться к Дженнифер.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено вчера в 20:24
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
До трагического вылета в Мурманск самолет совершил еще три рейса – из Саранска в Шереметьево, из аэропорта в Саратов и обратно.
Обновлено 06 мая в 05:42
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней
Обновлено вчера в 11:02
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено вчера в 22:18