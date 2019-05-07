Политика
КГБ Белоруссии задержал троих россиянLenta.ru 09:37
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала своего парня
Обновлено в 05:48
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских
Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество
В Японии во избежание травм туристов попросили не есть на ходу
Власти Японии призвали туристов отказаться от еды на ходу, поскольку это может привести к травмам, сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов признался, что его младший брат неизлечимо болен
Смольянинов добавил, что знает про этот диагноз не понаслышке. Именно такой поставили его младшему брату при рождении.
Обновлено в 12:26
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Кино
Очередной эпизод «Игры престолов» зрители назвали провальным
Обновлено в 20:58
Происшествия
В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек
Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.
Обновлено в 20:12
Футбол
Тренер «Ливерпуля» Клопп: не знаю, как ребята это сделали
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог сдержать эмоций после победы в ответной встрече полуфинального раунда Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
Обновлено в 18:43
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Транспорт
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси
В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси.
Обновлено в 08:38
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
Мария Шарапова победила свою нелюбовь к светским раутам. Известная теннисистка появилась на балу Met Gala – 2019 в роскошном наряде.
Обновлено в 07:33
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:09
Общество
NYT узнала о «мрачной картине» способностей Трампа к заключению сделок
Президент США Дональд Трамп в период с 1985 по 1994 год ежегодно нес убытки, потеряв в общей сложности за этот десятилетний период $1,75 млрд.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Транспорт
С 13 мая в городских автобусах будут принимать школьные проездные только нового образца
С 13 мая на валидаторах во всех городских автобусах будет отключена функция, с помощью которой водитель или кондуктор могли пробить школьный билет вручную.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах
ФСИН сообщила о выявлении сотрудниками московского СИЗО-1 "Матросская тишина" наркотиков, спрятанных в передаче для заключенного.
Обновлено в 12:23
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион
Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Футбол
Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Шереметьеве назвали причину возвращения SSJ-100 в аэропорт
Самолёт SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.
Обновлено в 13:55