Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиянКоммерсантъ 11:09

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
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