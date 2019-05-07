Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиянКоммерсантъ 11:09
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
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Армия и оружие
Россия разработает первый атомный авианосец
Обновлено в 03:55
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество
В московской школе во время акции ко Дню Победы пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому
В московской школе ко Дню Победы устроили акцию, во время которой пятиклассники возложили цветы к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому.
Обновлено в 09:31
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала
Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Общество
В Чечне заработало такси для женщин
В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100
На кадрах можно рассмотреть неизвестные ранее моменты эвакуации из горящего самолета, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 12:17
Футбол
Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:44
Футбол
«Анжи» подал заявку на лицензирование на следующий сезон
Махачкалинский «Анжи» подал документы на прохождение лицензирования на сезон-2019/20.
Обновлено в 12:05
Происшествия
СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»
Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).
Обновлено в 09:32
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Экономика
Зарплаты на Украине вернулись к уровню 2013 года
Среднестатистическая зарплата жителей Украины в марте текущего года составила 10,23 тыс. гривен ($385), практически вернувшись к показателям марта 2013 года ($394).
Обновлено в 06:45
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено в 04:05
Политика
Управделами президента заказало мониторинг Telegram-каналов и СМИ
Управление делами президента России объявило электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и каналов в Telegram.
Обновлено в 12:52
Космос
Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС
Американский космический грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции. Событие произошло в понедельник, 6 мая.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
«Зенит» получит чемпионский кубок на матче с ЦСКА
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30