Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиянКоммерсантъ 11:09
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
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Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Здоровье
В Минздраве назвали способы борьбы с аллергией
В Минздраве России предупредили аллергиков о скором цветении различных растений, а также рассказали о способах борьбы с аллергической реакцией.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина
В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 10:38
Авто
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар
В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
Обновлено в 10:04
Здоровье
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Игры
Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю
Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
Обновлено в 03:29
Авто
Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал
Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Суд арестовал троих фигурантов дела о взрыве на заводе в Прикамье
Березниковский городской суд избрал меру пресечения для троих фигурантов уголовного дела по факту гибели троих рабочих на заводе "Азот" компании "Уралхим".
Обновлено в 10:29
Политика
Лавров поставил на место журналиста CNN
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Общество
В Британии нашли самую сексуальную женщину-сантехника
Самой красивой в Великобритании женщиной-сантехником оказалась 30-летняя Карли Гэйл из графства Чешир.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко Примечательно, что сегодня сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова отметил 3 месяца со дня своего рождения.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Футбол
Футболистам «Манчестер Юнайтед» на 25% будут урезаны зарплаты
Пресса сообщает, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20 будут сокращены на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 09:55