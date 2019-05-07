Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиянКоммерсантъ 11:09
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
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Гаджеты
Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Музыка
Состоялся гала-концерт хоровой программы Пасхального фестиваля
Обновлено в 03:26
Наука
Гаджет для слабовидящих разработала школьница из Казани
Обновлено в 05:11
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Политика
NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.
Обновлено в 21:18
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.
Обновлено в 09:55
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Задержанный японец признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито. Об этом сообщает газета Санкэй.
Обновлено в 22:04
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Происшествия
СКР назвал основные версии катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 04:09
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Хоккей
Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб
Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено вчера в 09:44
Гаджеты
Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL
Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Обновлено в 18:13
Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено в 17:22
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено в 12:27
Политика
США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику
Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Политика
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 21:58
Здоровье
Май – это время гастритов: чем вызвано сезонное обострение желудочных проблем
Свежий воздух подстегивает аппетит, а возбужденная нервная система увеличивает продуцирование соляной кислоты в желудке, и – здравствуй, изжога и гастрит.
Обновлено в 14:04
Футбол
Клопп выругался в эфире после победы «Ливерпуля» над «Барселоной»
Сразу после финального свистка арбитра Джюнейта Чакыра из Турции, который обслуживал ответный матч 1/2 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Барселона", наставник "красных" Юрген Клопп кратко, но очень эмоционально прокомментировал невероятную победу своих подопечных.
Обновлено в 18:13