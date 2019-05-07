Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиянКоммерсантъ 11:09
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
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Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Россиянку Марию Бутину пока не перевели в федеральную тюрьму США
Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, пока остается в тюрьме Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Apple выпустила первую за десять лет игру для iPhone
Компания Apple представила игру Warren Buffett's Paper Wizard для iPhone. Это первая собственная игра компании с 2008 года.
Обновлено в 05:44
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Спорт
Представлен Боевой пропуск для The International 2019
Компания Valve выпустила Боевой пропуск для главного турнира года по Dota 2 — The International 2019.
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Здоровье
Эксперты предрекли самую тяжелую сезонную аллергию за последние 45 лет
Проявляется аллергия в виде кашля и насморка. Многие не обращают внимания на эти реакции, однако это может быть опасно.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Гаджеты
«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%
Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.
Обновлено в 15:07
Футбол
Вайналдум признался, что был зол на Клоппа, когда остался в запасе
Голландец вышел на поле во втором тайме и оформил дубль.
Обновлено в 17:18
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Наука
Пересадка кишечных бактерий усилила депрессию у крыс
В новой работе, о которой рассказывает Science Daily, было обнаружено, что пересадка кишечных бактерий меняет устойчивость крыс к стрессу.
Обновлено в 06:40
Наука
Оказалось, что ядовитые газы выделяются из отходов сульфидных месторождений даже при низких температурах
Обновлено в 09:36
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве
Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Игры
Свежие Need for Speed и Plants vs. Zombies выйдут в четвёртом квартале 2019 года
Пока самым интересным из опубликованного доклада стал график ближайших релизов компании.
Обновлено в 16:25
Политика
Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле
Обновлено в 05:45
Спорт
Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram
Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета
В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
Обновлено в 13:35