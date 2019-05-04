КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»Lenta.ru 04:44

Оба обвиняемых признали свою вину и были заключены под стражу. Ведомство продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Футбол Семак первым стал чемпионом России как игрок и как тренер "Зенит" досрочно стал чемпионом России 2018/2019. Этот трофей стал для Сергея Семака первым в тренерской карьере.

Общество Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Армия и оружие Глава ПНС Ливии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил о "больших перспективах" для сотрудничества с Москвой.

Футбол Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛ Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Единоборства Шлеменко нокаутом победил бразильца Андраде на турнире в Челябинске Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу нокаутом над бразильцем Вискарди Андраде на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который прошел в субботу в Челябинске.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Игры Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch Во время недавнего финансового отчёта Activision Blizzard руководитель подразделения Blizzard Дж. Аллен Брэк сообщил инвесторам корпорации, что, хоть разработчики намерены и дальше поддерживать основную игру, они также хотят расширить вселенную.

Политика Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.

Наука Какие сказки нужно читать искусственному интеллекту? Позднее в фантастике искусственный интеллект, восставший против своих создателей, стал если не мейнстримом, то весьма распространенным сюжетом.

Космос NASA показало фото заката на Марсе NASA обнародовало снимки с поверхности Красной планеты с панорамой восхода и заката. Фотографии были сделаны аппаратом InSight 25 апреля.

Футбол Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Политика США запретили Ирану обогащать уран С 4 мая США могут ввести санкции за помощь Ирану в расширении АЭС в Бушере «за пределы существующего реакторного блока», а также за «передачу обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду».

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Шоу-бизнес Садальский пожаловался на безденежье Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.

Общество Новый император Японии впервые обратился к народу Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.

Шоу-бизнес Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Общество Москвичей предупредили о погоде на 9 мая Синоптики рассказали москвичам, какую погоду стоит ждать на 9 мая, передает ФАН.

Шоу-бизнес Павел Табаков побрился налысо для новой роли Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.

Здоровье Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.