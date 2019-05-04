Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»Lenta.ru 04:44

Оба обвиняемых признали свою вину и были заключены под стражу. Ведомство продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании

РБК04:16

КГБ Белоруссии предъявил обвинение бывшему заместителю госсекретаря безопасности Андрею Втюрину

Эхо Москвы08:00

Экс-замглавы Совбеза Белоруссии обвиняется в получении взятки от российской фирмы

Коммерсантъ05:16

В Белоруссии экс-замгоссекретаря Совбеза предъявили обвинение в получении взятки

ТАСС04:18

КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ»

Газета.Ru07:11

В Белоруссии задержали экс-чиновника СБ за взятку от российской компании

РИА Новости04:11

Экс-замглавы Совбеза Белоруссии задержали за взятку от российской компании

Интерфакс04:03
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева

Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Наука

Создан единый дендрохронологический атлас засух

Атласы создали с помощью дендрохронологии, которая по толщине древесных колец позволяет определить климат того года, когда кольцо наросло.
Обновлено 02 мая в 15:06
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря

Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день

«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
Происшествия

На западе Москвы обрушился башенный кран

На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава

На северо-западе Москвы в Алешкинском лесу загорелась сухая трава на площади около 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Транспорт

В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров

В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено 02 мая в 11:29
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Авто

Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут

Обновлено в 10:27
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Футбол

Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии

Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Задержанная на махачкалинской «Монстрации» рассказала, что полицейские угрожали ей убийством из-за трансгендерности

Задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале Ольга Москвитина рассказала «ОВД-Инфо» об угрозах убийством со стороны полицейских из-за трансгендерности и публикации ее личных данных в интернете.
Обновлено в 10:35
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Энергетика

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
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