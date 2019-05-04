Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»Lenta.ru 04:44

Оба обвиняемых признали свою вину и были заключены под стражу. Ведомство продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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Экс-замглавы Совбеза Белоруссии обвиняется в получении взятки от российской фирмы

Коммерсантъ05:16

Экс-главе охраны Лукашенко предъявили обвинение в получении взятки из России

Газета.Ru04:30

В Белоруссии задержали бывшего главу охраны президента Лукашенко и руководителя госоператора связи «Белтелеком»

Эхо Москвы06:00

Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании

РБК04:16

В Белоруссии задержали экс-чиновника СБ за взятку от российской компании

РИА Новости04:11

Экс-замглавы Совбеза Белоруссии задержали за взятку от российской компании

Интерфакс04:03

В Белоруссии экс-замгоссекретаря Совбеза предъявили обвинение в получении взятки

ТАСС04:18
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Культура

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Политика

Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Общество

Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Культура

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл

Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
Обновлено в 04:36
Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
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Происшествия

В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре

Обновлено вчера в 04:41
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Премьер Косово: вступление в НАТО — государственная цель Косово

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай назвал вступление в НАТО «государственной и гражданской целью Косово».
Обновлено в 05:42
Происшествия

Главу белорусского оператора связи «Белтелеком» задержали за взятку

Гендиректор белорусского государственного оператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов задержан по обвинению в получении взятки.
Обновлено в 05:41
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

Обновлено в 04:20
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Йовича

Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников

Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
Обновлено в 04:10
Происшествия

На Шри-Ланке усилили охрану мостов из-за новых угроз терактов

Полиция получила сообщения о готовящихся терактах в Коломбо, охрана объектов в городе усилена.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Почти 200 человек сутки не могут вылететь из Дубая в Оренбург

Обновлено в 02:20
Космос

SpaceX осуществила запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКС

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Футбол

Каррера обратился к болельщикам «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».
Обновлено в 05:48
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