Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»Lenta.ru 04:44
Оба обвиняемых признали свою вину и были заключены под стражу. Ведомство продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».
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