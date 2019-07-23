Футбол
КДК засчитал поражение дублю «Спартака» в матче с «Сочи»Московский Комсомолец 10:58
Источник сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение засчитать молодежной команде "Спартак" (Москва) техническое поражение в матче против "Сочи".
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Армия и оружие
Россия опровергла нарушение южнокорейского воздушного пространства
В Минобороны России опровергли информацию о нарушении воздушного пространства Южной Кореи стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, сообщает РИА "Новости".
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Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
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Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в США
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Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
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В Санкт-Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
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В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
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Обновлено в 04:57
Единоборства
Жена находящегося в коме боксера Дадашева вылетела в США
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В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
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Здоровье
Десять волгоградцев пострадали от укусов гадюк
Как пояснили в медицинском учреждении, среди пострадавших было двое детей. Всего в Волгоградской области насчитывается 7 видов змей.
Обновлено в 02:53
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Политика
В Астраханской области уволена министр здравоохранения
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отправил в отставку министра регионального здравоохранения Ольгу Гребневу.
Обновлено в 09:16
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета
Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
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Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матче
Обновлено в 10:23
Общество
В Югре зарегистрировано 3 действующих лесных пожара
В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию зарегистрировано три лесных пожара, общая площадь которых составляет чуть более 300 гектар.
Обновлено в 08:20
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 08:06
Экономика
Продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизились на 0,2%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем мая - до 5,35 миллиона, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 03:18
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
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Обновлено в 09:29
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30