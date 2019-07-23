Футбол

КДК засчитал поражение дублю «Спартака» в матче с «Сочи»Московский Комсомолец 10:58

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Источник сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение засчитать молодежной команде "Спартак" (Москва) техническое поражение в матче против "Сочи".
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«Спартаку» засчитано техническое поражение от «Сочи» в молодежном первенстве

Sport24.ru11:05

Источник: молодежке «Спартака» засчитано техническое поражение

Советский спорт11:25

КДК засчитал поражение дублю «Спартака» в матче с «Сочи»

Московский Комсомолец10:58

СМИ: Молодежка «Спартака» получила техническое поражение после матча с «Сочи»

Sportbox.RU11:22

Молодежке «Спартака» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи» из-за нарушения регламента

Sports.ru10:59

СМИ: Молодежка «Спартака» получила техническое поражение после матча с «Сочи»

Матч ТВ11:22

Молодежке «Спартака» засчитали техническое поражение в матче против «Сочи»

РИА Новости10:48
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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