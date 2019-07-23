Источник сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение засчитать молодежной команде "Спартак" (Москва) техническое поражение в матче против "Сочи".

КДК засчитал поражение дублю «Спартака» в матче с «Сочи»

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