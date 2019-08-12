Футбол

КДК в среду рассмотрит эпизод с ударом Чалову по лицуProstoProSport 11:58

Эпизод случился в штрафной «Сочи», однако арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти. «Эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК в среду», - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Ранее сообщалось, что у Чалова перелом носа со смещением.
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