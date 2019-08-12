Футбол
КДК в среду рассмотрит эпизод с ударом Чалову по лицуProstoProSport 11:58
Эпизод случился в штрафной «Сочи», однако арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти. «Эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК в среду», - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Ранее сообщалось, что у Чалова перелом носа со смещением.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:52, Вашингтон
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Кино
Команда из Республики Корея снимет реалити-шоу в Москве
Съемки нового южнокорейского реалити-шоу пройдут в Москве 13 сентября при поддержке столичного комитета по туризму, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено в 21:16
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Погодный апокалипсис обрушился на Вену
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины
Напомним, ранее украинская делегация политиков и представителей военно-воздушных сил Украины во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыли в бразильский город Сан-Паулу для проведения переговоров с руководством бразильской компании Embraer, которая производит легкие штурмовики A-29 Super Tucano.
Обновлено в 09:55
Футбол
Лука Джорджевич перейдет из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:43
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В ДТП на трассе «Лена» в Якутии погибли пять человек
Две машины столкнулись на федеральной автодороге "Лена" в Якутии, погибли пять человек, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
Обновлено в 19:38
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Зариф: США превратили Персидский залив в пороховую бочку
Американская торговля оружием превратила регион Персидского залива в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 17:05
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
На Енисейском рынке Красноярска произошел пожар
Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Британка может лишиться головы из-за опасной болезни
Обновлено в 06:31
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Сирийская армия ликвидировала трех полевых командиров в Идлибе
Бойцы сирийской армии, которые наступают на форпост бандформирований в городе Хан-Шейхуне, уничтожили трех полевых командиров экстремисткой группировки «Джейш аль-Ахрар» — Абу Мусаба ат-Туниси, Абу Сатифа аль-Баниши и Абу Утада аль-Хомси.
Обновлено в 20:59
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Футбол
«Монако» заинтересован в трансфере Икарди
Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:54
Технологии
Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок
Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
Обновлено в 09:56
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19