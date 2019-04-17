Футбол
КДК условно закрыл фанатам «Зенита» трибуну D на одну игруЧемпионат 07:38
Глава КДК Артур Григорьяц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 23-го тура РПЛ «Зенит» — «Анжи» (5:0). «Зенит»: оскорбительные выражения в адрес соперника, в том числе на 16-й минуте была дискриминационная кричалка по признаку происхождения.
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Экономика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Полиция США задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 100 детей
Американские правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в 100 случаях сексуального насилия над детьми.
Обновлено в 03:29
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Экономика
Медведев: внешний долг России сократился более чем на $60 миллиардов
Внешний долг РФ в 2018 году сократился более чем на 60 миллиардов долларов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства перед Госдумой.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Стали известны параметры GPU видеокарты GeForce GTX 1650
Старт продаж видеокарты GeForce GTX 1650 ожидается уже 22 апреля.
Обновлено в 03:40
Политика
РФ передала Белоруссии предложения по интеграции
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия передала Белоруссии предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:38
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Предстоящее лето в России не ожидается холодным.
Обновлено в 07:48
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Трамп рассказал о своих главных соперниках в борьбе за пост президента
59-е выборы президента Соединенных Штатов назначены на 3 ноября 2020 года Президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за пост главы государства в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент страны Джозеф Байден.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Дмитрий Быков впал в кому в Уфе
Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Происшествия
К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском
Пока правоохранители ждут у входа, - сказал «Эху Москвы» сам активист Дмитрий Иванов.
Обновлено в 09:00
Политика
Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Политика
Штаб Порошенко попросил ЦИК изменить график дебатов с Зеленским
Олег Медведев, представитель штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, обратился к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны с просьбой изменить время проведения дебатов с его соперником на предстоящих президентских выборах Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:13
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Общество
ФАС проверит призывы челябинского кафе «брать в рот за копейки»
Все началось с того, что 13 апреля жители Челябинска обнаружили в социальных сетях неоднозначную рекламу одного из кафе быстрого питания, расположенного в ТРК "Родник".
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Британия перебросила к России ударные вертолеты и солдат
Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache и больше сотни военнослужащих.
Обновлено 15 апреля в 21:58
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Уровень одобрения россиянами Сталина установил исторический рекорд
В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения Иосифа Сталина является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками
Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Наука
Впервые с помощью 3D-принтера создали работающее человеческое сердце
Израильские ученые создали человеческое сердце с помощью 3D-принтера.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00