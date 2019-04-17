Футбол
КДК условно закрыл фанатам «Зенита» трибуну D на одну игруЧемпионат 07:38
Глава КДК Артур Григорьяц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 23-го тура РПЛ «Зенит» — «Анжи» (5:0). «Зенит»: оскорбительные выражения в адрес соперника, в том числе на 16-й минуте была дискриминационная кричалка по признаку происхождения.
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Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Авто
Стала известна средняя цена иномарки с пробегом в России
За авто с пробегом, носящие логотипы премиум-брендов Mercedes-Benz, BMW или Lexus, придется отдать от 2,1 до 2,7 млн рублей.
Обновлено в 07:35
Политика
На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек
Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Политика
США разрешили подавать иски к Кубе по поводу изъятой собственности
США с 17 мая не будут продлевать действие исключения для положения закона, которое предусматривает возможность подачи исков против Кубы и иностранных компаний в связи с собственностью, изъятой после революции у граждан США, что открывает дорогу для подачи таких исков, заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Политика
Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьми
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что со следующего года планируется повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:53
Театры
Названы победители премии «Золотая маска»
В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
Обновлено в 10:58
Общество
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Транспорт
На Арбате заменят бетонную плитку
Обновлено в 05:19
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Уфа» показала дизайн нового стадиона
В Уфе впервые показали дизайн нового футбольного стадиона вместимостью 20 тысяч человек. Дата начала и завершения работ пока неизвестна.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Недорогой смартфон Honor 20i представлен официально
Обновлено в 08:04
Авто
Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%
В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Общество
Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери
В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал свой комментарий о высказывании доктора исторических наук, руководителя Центра политических исследований стран Восточной и Северной Европы Александра Сытина про погибших во время пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:09
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в апреле и мае
Погода в апреле в Московском регионе будет засушливой, а в мае — в пределах нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду, 17 апреля.
Обновлено в 09:05
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53