Футбол
КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»Матч ТВ 04:26
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Александром Беленовым, произошедший в ответном стыковом матче против «Томи» (0:1). — 5 июня состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Технологии
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Американские системы ПРО признаны бессильными против российских ракет
Американские системы противоракетной обороны США не успевают за развитием российского ракетного вооружения, в результате чего не способны противостоять современным ракетам.
Обновлено в 02:30
Экономика
Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС
Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
Обновлено в 05:10
Происшествия
При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек
На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Футбол
Китай примет Кубок Азии по футболу в 2023 году
Китай второй раз примет Кубок Азии, впервые он прошел на территории страны в 2004 году.
Обновлено в 06:22
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Космос
Правительство в июне представит предложения по формату электронного паспорта гражданина
Правительство в июне представит руководствуу страны предложения по формату электронного паспорта гражданина РФ.
Обновлено в 05:50
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Общество
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Число жертв иркутского маньяка-насильника возросло до 24-х
Иркутские следователи выявили новых жертв в деле серийного насильника.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В Ираке рассказали об упадке ИГ
«Наши разведданные и результаты допросов арестованных главарей террористической группировки ИГ говорят о том, что их члены переживают разлад и спад из-за предупреждающих операций, которые выполняют иракские доблестные силы безопасности и Халед Аш-Шааби (шиитское ополчение страны)», – заключил Аль-Алляк.
Обновлено в 05:56
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Общество
Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Деньги от продажи дома Жанны Фриске пошли на лечение детей
7 980 000 рублей поступили на счет Русфонда 14 мая в счет погашения долга наследников певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
Обновлено в 05:02
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Экономика
Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн
Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49
Транспорт
Шереметьево признало задержки с выдачей багажа
Администрация Шереметьево признала задержки с сортировкой и выдачей багажа, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30