КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»Матч ТВ вчера в 04:26

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Александром Беленовым, произошедший в ответном стыковом матче против «Томи» (0:1). — 5 июня состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов.

КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»

Политика Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно Экс-президент Украины Леонида Куча – представитель Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе – заявил, что заседание в Минске впервые прошло конструктивно.

Происшествия Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.

Политика Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом Во время встречи председатель КНР назвал президента Российской Федерации самым близким другом.

Экономика Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Экономика Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.

Игры В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).

Армия и оружие Украина решила создать новую базу ВМС Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская".

Шоу-бизнес Нюша опровергла обвинения Крида в своей меркантильности Певица рассказала, что стало истинной причиной расставания с Егором Кридом. Егор Крид неоднократно говорил об отношениях с Нюшей.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Политика Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Политика Владимир Зеленский поблагодарил Польшу В Брюсселе 4 июня прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и польского коллеги Анджея Дуды.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.

Экономика Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.

Экономика МВФ оценил потери мирового ВВП от торговой войны США и Китая Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.